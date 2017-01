Wetter-Warnungen des DWD - Jetzt wird es in Berlin und Brandenburg so richtig kalt

04.01.17 | 17:22 Uhr

Kaum ist Sturmtief "Axel" über uns hinweggebraust, warnt der Deutsche Wetterdienst vor neuen Unwetterlagen - diesmal allerdings wegen eisiger Temperaturen und starker Glättebildung. Gefährlich kann die Kälte vor allem für Obdachlose sein.



Noch ist "Axel" nicht abgezogen. Auch am Mittwochnachmittag schickte das Sturmtief seine Windböen noch über Berlin und Brandenburg. Dabei musste nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch bis 18 Uhr mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometer pro Stunde (km/h) gerechnet werden, vereinzelt auch mit Sturmböen bis zu 85 km/h. Ab dem späten Nachmittag gehen die Schauer in der Region bereits in Schnee über - und dann wird es richtig kalt in der Region.

Unwetter-Warnungen für Berlin und Brandenburg

Für die kommenden Tage hat der DWD verschiedene Wetter-Warnungen herausgegeben. Eine jederzeit aktuelle Übersicht der Unwetterwarnungen für Berlin und Brandenburg finden Sie direkt auf der Website des DWD (externer Link).



So besteht zum Beispiel wegen verbreiteter Glätte für Berlin noch bis Donnerstagabend eine Wetterwarnung der Stufe eins (von drei). Dabei sagt der DWD Dauerfrost mit Werten zwischen -1 und -5 Grad voraus. Eine ähnliche Glätte-Warnung gilt auch für die Stadt Brandenburg an der Havel - dort allerdings nur bis Donnerstagmittag. In der Nacht zu Freitag gehen die Temperaturen weiter zurück. Dann erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen minus sieben und minus elf Grad. Die eiskalte Witterung soll bis mindestens Mitte Januar anhalten.

Vor allem Obdachlose leider unter der Kälte

Die eisigen Temperaturen der kommenden Tage werden besonders für die Berliner Obdachlosen gefährlich. Um den steigenden Unterbringungsbedarf zu decken, wurde am Mittwoch eine Kältehilfeeinrichtung in der Seestraße 49 in Betrieb genommen. Sie bietet 59 Übernachtungsplätze und ist bis zum 31. März von 19.00 bis 8.00 Uhr geöffnet. Die Kapazität im Bezirk Mitte erhöht sich dadurch von 166 auf 215 Plätze. Die Zahl der Obdachlosen in Berlin wird je nach Quelle auf 3.000 bis 6.000 geschätzt.

Keine größeren Schäden durch "Axel"

Das Sturmtief "Axel" hatte in Berlin keine schweren Schäden hinterlassen. Am Dienstagabend war es zu Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h gekommen. Die Feuerwehr sprach am Mittwoch von geringen Sturmschäden in Berlin. Fünfmal seien die Feuerwehrleute windbedingt ausgerückt, so ein Sprecher. Bei den Einsätzen sei es aber nur um geringe Schäden gegangen. So seien vereinzelt Äste oder Dachziegel auf die Straßen gefallen. In Friedrichshagen stürzte ein 25 Meter langer Bauzaun auf die Straße. Verletzte gab es nicht. Auch einen Anstieg der Unfallzahlen habe man nicht feststellen können, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei.