Vor einem Jahr, genau in der Neujahrsnacht, kam im Tierpark Friedrichsfelde Edgar zur Welt - so plötzlich, dass die Tierärzte noch gar nicht mit ihm gerechnet hatten. Zwei Tage lang wurde nun kräftig gefeiert. Zum ersten Geburtstag bekam der kleine Elefant eine große Torte.

Im Tierpark Friedrichsfelde in Berlin hat Elefantenkind Edgar seinen ersten Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass bekam das kleine Rüsseltier eine Torte aus Reis und Gemüse. Auf Youtube veröffentlichte der Tierpark Videos der Aktion.

Edgar gehört zur Familie der Asiatischen Elefanten und war in der Neujahrsnacht vor zwölf Monaten ohne menschliche Hilfe auf die Welt gekommen. Da Pfleger und Tierarzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der Geburt gerechnet hatten, musste die Elefantenmutter Kewa ihr Junges allein zur Welt bringen. Dies sei jedoch unproblematisch gewesen, hieß es von seiten des Tierparks. Kewa sei eine erfahrene Mutter, Edgar ist bereits ihr fünftes Junge. Zuerst dachten die Pfleger, es sei ein Mädchen. Der Irrtum konnte aber nach einigen Tagen aufgeklärt werden.

Asiatische Elefanten sind als größtes Landsäugetier Asiens unter anderem in den tropischen und subtropischen Monsunregenwäldern beheimatet. Der Asiatische Elefant gilt als stark gefährdet. Zwar ist der Bestand als Haus- und Arbeitstier in Südostasien relativ hoch, dennoch sind die beeindruckenden Dickhäuter in freier Wildbahn kaum mehr anzutreffen. Im Tierpark Berlin leben derzeit sieben Asiatische und sechs Afrikanische Elefanten.