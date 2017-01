20-Jähriger auf Rolltreppe am U-Bahnhof hinuntergetreten

Brutale Attacke am Gesundbrunnen

Wieder ein brutaler Angriff an einem Berliner U-Bahnhof: In Gesundbrunnen wurde ein 20-Jähriger mit voller Wucht in den Oberkörper getreten, sodass er die Rolltreppe hinunterstürzte. Ein Begleiter wurde gewürgt. Die Polizei fahndet nach den beiden Tätern.