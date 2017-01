Neue Infos zum Einbruch am Samstag - KaDeWe-Einbrecher stehlen Beute im sechsstelligen Bereich

15.01.17 | 10:17 Uhr

Der Einbruch ins Berliner Nobelkaufhaus KaDeWe war für die Täter offenbar sehr lukrativ: Wie die Polizei jetzt bekannt gab, haben die erbeuteten Uhren und Schmuckgegenstände einen Wert im sechsstelligen Bereich. Doch wer die Täter sind, ist weiter unklar.



Einen Tag nach dem Einbruch ins Kaufhaus des Westens (KaDeWe) hat die Berliner Polizei erstmals Angaben zum Wert der Beute gemacht. Er liege im sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen machte der Sprecher nicht.



Unbekannte Täter waren am Samstagmorgen vor Geschäftsöffnung in das Berliner Nobelkaufhaus eingebrochen. Die Täter seien am Morgen gegen 7 Uhr in das Erdgeschoss eingedrungen, hatte die Polizei mitgeteilt.

Video Abendschau | 14.01.2017 | Antje Tiemeyer - Unbekannte brechen in Berliner Kaufhaus KaDeWe ein

Anschließend zerschlugen sie Vitrinen und stahlen hochwertige Uhren und Schmuck. Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist noch offen. Verletzte gab es bei dem Einbruch nach Angaben einer Sprecherin des Warenhauses nicht. Nach dem Einbruch sollen die Täter in einem dunklen Fahrzeug über den Wittenbergplatz Richtung Urania geflüchtet sein. Gegen 7:30 Uhr wurde ein brennener Mercedes in der Schöneberger Wendlandzeile gefunden - nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll das der Fluchtwagen sein.



Das Kaufhaus öffnete mit Verspätung dennoch am Samstagvormittag. Ein Seiteneingang - an der Ansbacher Straße - war am Vormittag gesperrt, die Rollläden heruntergelassen. Ein Teil des Erdgeschosses war abgesperrt, Polizisten waren am Vormittag noch mit der Spurensicherung beschäftigt.

Großteil der Beute von 2014 verschwunden

Bereits im Dezember 2014 hatte es einen spektakulären Überfall auf das KaDeWe gegeben. Bei dem Raub am letzten Samstag vor Weihnachten, während des Geschäftstrubels, waren fünf maskierte Täter in das Kaufhaus eingedrungen, hatten Vitrinen zerschlagen und Reizgas versprüht. In nur 79 Sekunden erbeuteten sie Uhren und Schmuck im Wert von rund 817.000 Euro. Die Polizei schnappte mehrere Täter. In einem ersten Prozess war ein Hauptangeklagter wegen besonders schweren Raubes zu knapp sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte die Tat gestanden. Zwei weitere Räuber waren im zweiten Prozess zu Jugendstrafen von drei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der Großteil der Beute aber ist bis heute verschwunden, lediglich ein Collier tauchte rund eineinhalb Jahre nach der Tat auf.

Immer wieder spektakuläre Überfälle in der City West