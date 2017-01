Vitrinen des Juweliers Christ zertrümmert - Einbrecher rauben Schmuck im KaDeWe

14.01.17 | 11:24 Uhr

Wieder sind Juwelendiebe in das Berliner Nobelkaufhaus KaDeWe eingebrochen - der zweite Vorfall nach dem spektakulären Raub 2014. Am Samstagmorgen, bevor das Kaufhaus öffnete, drangen die Unbekannten in das Gebäude ein und raubten Schmuck.

Unbekannte Täter sind am Samstagmorgen vor Geschäftsöffnung in das Berliner Nobelkaufhaus KaDeWe eingebrochen.

Überfall 2014 Zweiter Prozess nach Überfall 2014 - Gefängnisstrafen für zwei KaDeWe-Räuber Wegen besonders schweren Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung in 13 Fällen sind zwei 20-jährige Angeklagte am Montag zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die Männer gehörten zu fünf Maskierten, die 2014 das Luxuskaufhaus KaDeWe überfielen.



Sie hätten mehrere Vitrinen des Juweliers Christ im Erdgeschoss des Kaufhauses am Tauentzien zerstört, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Der Wert der Beute lasse sich noch nicht abschätzen.



Die Täter hatten sich zwischen sieben und acht Uhr Zugang verschafft, erklärte die Sprecherin. Derzeit liefen noch die Ermittlungen am Tatort. Das KaDeWe konnte am Vormittag erst mehr als eine Stunde später öffnen als üblich.



Großteil der Beute von 2014 verschwunden

Bereits im Dezember 2014 hatte es einen spektakulären Überfall auf das KaDeWe gegeben. Bei dem Raub am letzten Samstag vor Weihnachten, während des Geschäftstrubels, waren fünf maskierte Täter in das Kaufhaus eingedrungen, hatten Vitrinen zerschlagen und Reizgas versprüht. In nur 79 Sekunden erbeuteten sie Uhren und Schmuck im Wert von rund 817.000 Euro. Die Polizei schnappte mehrere der Täter. In einem ersten Prozess war ein Hauptangeklagter wegen besonders schweren Raubes zu knapp sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte die Tat gestanden. Zwei weitere Räuber waren im zweiten Prozess zu Jugendstrafen von drei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der Großteil der Beute aber ist bis heute verschwunden.