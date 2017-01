Jugendliche schubsen Mann am Kottbusser Tor ins Gleisbett

Angriff in Berliner U-Bahnhof

Zwei Männer sind in der Nacht zum Samstag auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen unter Berufung auf Zeugenaussagen mitteilte, wurde einer der beiden Angegriffenen ins Gleisbett des U-Bahnhofs gestoßen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen warteten gegen Mitternacht zwei 26 und 27 Jahre alte Männer gemeinsam mit einer 22-jährigen Freundin auf dem Bahnsteig der U8 in Richtung Hermannplatz. Plötzlich sei ein Jugendlicher aus einer Gruppe von fünf bis zehn Personen auf den 26-Jährigen zugekommen, habe ihm seine Mütze vom Kopf gezogen und diese ins Gleisbett geworfen, so die Polizei. Darauf angesprochen, was das soll, habe der Jugendliche ihm ins Gesicht geschlagen. Ein zweiter Jugendlicher aus der Gruppe sei dazu gekommen und habe den jungen Mann ins Gleisbett geschubst. Der 26-jährige Angegriffene konnte sofort wieder auf den Bahnsteig klettern.