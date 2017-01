Eine Berlinerin ist sozusagen aus Versehen zur Lottomillionärin geworden. Die Frau gab ihren Schein für die Ziehung zum Euro-Jackpot vom vergangenen Freitag nämlich gleich zweimal in Mitte ab. So kassierte sie auch die Gewinnsumme von knapp 600.000 Euro doppelt, teilte die Lottogesellschaft mit. Theoretisch könne jeder Lottospieler so viele Tippscheine ausfüllen, wie er wolle, sagte eine Pressesprecherin von Lotto Berlin rbb|24.

Die glückliche Gewinnerin meldete sich bereits am Montag in der Lotto-Zentrale, hieß es. Insgesamt wurden 35 Gewinne in der Gewinnklasse 2 ausgeschüttet.

Bereits am Sonntag war bekanntgeworden, dass ein Berliner zu den fünf Glückspilzen gehört, die den Lotterie-Eurojackpot von 90 Millionen Euro am Wochenende geknackt haben. Drei Tipper aus Deutschland - davon einer aus Berlin - sowie einer aus Dänemark und einer aus den Niederlanden kassierten je 18 Millionen Euro. Der Berliner gab seinen Tippschein in Köpenick ab und setzte genau 10,50 Euro dafür ein.