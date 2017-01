Am Freitagabend sind in Berlin mehrere Berliner Geschäfte überfallen worden. In der Kreuzberger Grimmstraße bedrohten zwei Maskierte den 39 Jahre alten Angestellten eines Spätis mit einer Schusswaffe. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlangten die Täter vom Mitarbeiter, die Kasse zu öffnen. Sie schossen knapp am Kopf des Mannes vorbei. Dieser erkannte dadurch, dass die Räuber keine scharfe Waffe hatten, und versuchte, das Duo zu überwältigen. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt.

Einen zweiten Überfall gab es am Abend in der Auguste-Viktoria-Straße in Schmargendorf: Dort bedrohten zwei Vermummte die 31 Jahre alte Angestellte eines Schreibwarengeschäfts mit einem Messer. Die beiden Unbekannten raubten Geld und flüchteten mit ihrer Beute.