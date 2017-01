BaJo Berlin - Fhain Montag, 02.01.2017 | 10:00 Uhr

Was ich nicht ganz verstehen kann, wieso können die Leute Ihren Müll nicht selber wegmachen?

Knallen geht doch auch?

Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen (wo ich dieses silvester auch gefeiert habe), da waren am 01.01. gegen 15:00 Uhr die Straßen sauber, der Müll ordentlich zusammengekehrt und zumindest am Straßenrand auf einen Haufen gepackt.

Nur hier in Berlin sind eine ganze Menge Leute einfach nur so "arrogant" und sagen sich, wozu gibt es die BSR und läßt diese Stadt für Tage (wenn nicht sogar für Wochen) um Müll ersaufen.

Ich find es sehr Bedauerlich, dass die Leute hier so denken und kann deswegen nur auf eine Knallerfreie Stadt (wie in Paris) hoffen.

Selber Schuld wenn es soweit kommt!