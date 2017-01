Bis zu minus acht Grad kalt soll es in den kommenden Nächten in Berlin werden. Das sind Temperaturen, die für Obdachlose zum lebensbedrohlichen Problem werden können. Zumal, so Caritas-Direktorin Ulrike Kostka am Montag im rbb, das Angebot an Schlafplätzen im Vergleich zum Vorjahr kleiner geworden ist . Es fehlten, so Kostka, vor allen Dingen Plätze in der Innenstadt, also in Berlin-Mitte. "Denn da halten sich die meisten wohnungslosen Menschen auf."