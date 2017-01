Brand in Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg

Flüchtlinge müssen in andere Unterkünfte

In der Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Das Gebäude war seit 2012 immer wieder von Flüchtlingen und Obdachlosen besetzt. Es dient jetzt als Flüchtlingsunterkunft.

Das Feuer sei im ersten Stock der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule ausgebrochen und habe sich dann bis auf die zweite Etage ausgedehnt, sagte ein Behördensprecher dem rbb. Die Flammen schlugen demnach durch die Decke in die zweite Etage. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Die Feuerwehr hat eigenen Angaben zufolge große Löcher in die Decke gesägt, um mögliche Glutnester zu entfernen. Der Notruf sei gegen 7 Uhr bei der Berliner Feuerwehr eingegangen.