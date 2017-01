In Brandenburg sind seit dem Herbst mehr als dreimal so viele Menschen an Grippe erkrankt wie im Vorjahr. Von Anfang Oktober bis Mitte Januar sei das Influenza-Virus bei 162 Patienten nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam am Samstag mit. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es lediglich 52 Fälle.

Als Grippesaison gilt die Zeit von Anfang Oktober bis Mitte April. Grippewellen, während derer sich die Viren besonders stark ausbreiten, beginnen normalerweise im Januar oder Februar. Der Höhepunkt lag 2016 etwa Anfang März mit rund 500 gemeldeten Fällen pro Woche.