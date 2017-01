Angreifer verletzt vier Polizisten in Guben

Ein Mann hat in Guben (Spree-Neiße) auf vier Polizisten eingeschlagen und sie verletzt. Erst als Verstärkung eintraf, konnte der 25-jährige Kampfsportler durch Pfefferspray gestoppt werden.

Nach Angaben der Polizeidirektion Süd wurden die Beamten am Freitagnachmittag wegen eines Beziehungsstreits in die Gubener Dr.-Külz-Straße gerufen. Dort versuchte der Mann, gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Freundin zu kommen. Als die Polizisten versuchten, zwischen der Frau und ihrem abgewiesenen Liebhaber zu schlichten, rastete er aus.

Zuerst zog er ein Messer und drohte, auf die Beamten einzustechen. Dann verprügelte er die drei Männer und eine Frau so schwer, sodass diese später im Krankenhaus behandelt werden mussten und bis zum Samstagabend nicht mehr dienstfähig waren. Als Verstärkung rückten fünf Mannschaftswagen, mehrere Streifen- und Rettungsfahrzeuge an. Erst nach zwei Stunden und als er mit Pfefferspray überwältigt wurde, gab der Angreifer auf. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Drogen- und Alkoholtest zeigte, dass der Mann bei seiner Attacke nüchtern war.