"Ich wär so gerne Millionär" - für zwei Brandenburgerinnen ist dieser Wunsch im vergangenen Jahr in Erfüllung gegangen. Darauf wies die Land Brandenburg Lotto GmbH am Dienstag bei ihrer Jahresbilanz 2016 hin.

So gewann eine Frau aus dem Landkreis Oder-Spree im Juni eine monatliche Sofortrente in Höhe von 7.500 Euro. Allerdings machte sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch und ließ sich den Barwert in Höhe von rund zwei Millionen Euro auszahlen. Im September ging ein Gewinn von 2,8 Millionen Euro im Spiel 77 an eine Frau im Landkreis Dahme-Spreewald.

Seit 1991 seien 87 Millionengewinne von Spielern zwischen Elbe und Oder kassiert worden, bilanzierte die Geschäftsführerin von Brandenburg Lotto, Anja Bohms. Zudem wurden im vergangenen Jahr 22 sechsstellige und etliche vier- und fünfstellige Gewinne ausgeschüttet.