Im Jahr 2015 waren in einem Brunnen in der Uckermark menschliche Überreste entdeckt worden. Und schnell bestand der Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Jetzt ist ein 33-Jähriger festgenommen worden. Mord aus Habgier lautet der Vorwurf.

Am 11. Juni 2015 waren in dem Brunnen in Schönermark menschliche Überreste gefunden worden. Ein Abgleich von Gebiss und DNA ergab, dass es sich um einen 1985 geborenen Mann handelte. Die Skelettteile lagen zu Zeitpunkt des Fundes schon mehrere Jahre in dem Brunnen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ergaben die Untersuchungen Hinweise auf ein Tötungsdelikt durch Einwirkung stumpfer Gewalt.



Ermittlungen im Umfeld des Mannes, der in Neubrandenburg einen Laden betrieb und 2009 zuletzt gesehen worden war, brachten laut Polizei keine Spur. Daher seien die früheren Bewohner des Grundstücks in Schönermark unter die Lupe genommen worden.



Hier seien die Ermittler auf den 33-Jährigen gestoßen, der Geschäftspartner des Toten gewesen war und früher mit auf dem Grundstück wohnte. "Ihm konnten durch akribische Überprüfungen zahlreiche Betrugs- und Manipulationshandlungen nachgewiesen werden, die er unter der Verwendung der Identität des Verstorbenen vorgenommen hatte", teilte die Polizei jetzt mit.