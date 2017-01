Die Berliner Stadtreinigung sammelt ab Samstag wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Zunächst sind unter anderem die Bezirke Spandau, Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf und einige Ortsteile von Pankow an der Reihe. Pro Bezirk gibt es bis zum 20. Januar zwei Abholtermine.

An den jeweiligen Tagen sollen die Bäume bis 6 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Sie müssen komplett abgeschmückt und dürfen nicht verpackt sein. Die BSR hat einen adressgenaue Abfuhrkalender auf seinen Internetseiten installiert.

"Einfach Straßenname, Hausnummer und Postleitzahl in die Suchmaske eingeben", heißt es da. Man erfahre dann die beiden Termine, an denen die BSR in der Straße vorfahre. "Das Beste: Für die Abholung berechnen wir nichts", versichert das Unternehmen weiter.

Wie BSR-Sprecher Sebastian Harnisch dem rbb sagte, werden jedes Jahr durchschnittlich 350.000 Weihnachtsbäume eingesammelt. Aus ihnen entstehen in Biomasse-Kraftwerken Fernwärme und Strom.