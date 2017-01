In sozialen Netzwerken konnten frei erfundene Nachrichten bisher nahezu ungeprüft herumschwirren. So genannte Fake News können dann Meinungen manipulieren. In Deutschland soll dem jetzt das Recherchezentrum Correctiv entgegenwirken. Von Daniel Chur

"Ich habe gesehen, dass diese Verbreitung von Fake News auf Facebook ein echtes Problem ist, ein richtiges Problem. Ein Problem, das unsere aufgeklärten Demokratien in Europa bedroht." Das sagt David Schraven, Gründer des Recherchezentrums Correctiv in Berlin und Essen zum ersten Kontakt mit Facebook. Der Dialog mit den deutschen Verantwortlichen bei dem sozialen Netzwerk habe sich dann vertieft. Am Ende habe Facebook Correctiv gebeten, künftig für sie auf Fake-News-Jagd zu gehen.

Möglicherweise hat hier auch der Druck der Bundesregierung eine Rolle gespielt. Sie will Betreiber sozialer Netzwerke für Falschmeldungen stärker in die Pflicht nehmen. Correctiv soll es nun richten, zunächst in einem Testlauf. Correctiv will jetzt die Fehler aufspüren. "Fehler, die aus einer vielleicht nicht so guten Berichterstattung eine verlogene, populistische Propaganda-Berichterstattung machen", so Schraven.