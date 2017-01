Feuer zerstört Dachstuhl in Berlin-Schöneberg

Ein Feuer hat am Donnerstagvormittag einen Dachstuhl in Berlin-Schöneberg zerstört. Die Feuerwehr hat den Brand nach eigenen Angaben inzwischen unter Kontrolle. Es müssten noch einzelne Brandnester gelöscht werden; dies könne noch einige Stunden dauern, sagte ein Sprecher am Mittag im rbb.

Das Feuer habe sich über zwei Wohnungen auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern ausgebreitet. Die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses in der Belziger Straße seien in Sicherheit. Ein Feuerwehrmann wurde leicht an der Hand verletzt.

"Es sieht schon heftig aus", sagte der Feuerwehrsprecher. "Das Dachgeschoss ist mit Sicherheit nicht mehr existent und daher auch nicht mehr bewohnbar. Obwohl wir überwiegend mit Schaum gelöscht haben, werden die Wohnungen sicherlich auch einen Wasserschaden haben."

Die Eisenacher Straße war wegen des Einsatzes zwischen Haupt- und Belziger Straße gesperrt. Die Feuerwehr war mit acht Staffeln (etwa 90 Mann) vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Der über dem Haus aufsteigende Rauch war kilometerweit zu sehen.