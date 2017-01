In einem Besucherraum im Auswärtigen Amt ist am Mittwoch ein Deckenteil herabgestürzt. Drei Menschen wurden verletzt. Sachverständige begutachten nun den Saal und weitere Räume mit ähnlichen Deckenelementen.

Beim Einsturz einer Decke im Auswärtigen Amt sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Nach Informationen des rbb erlitt einer der drei schwerere Verletzungen.

Das Auswärtige Amt bestätigte den Unfall am Donnerstag. Während einer Veranstaltung in einem Konferenzsaal habe sich aus der Deckenverkleidung ein Holzteil gelöst und sei herabgefallen. Dabei seien drei Teilnehmer verletzt worden, mittlerweile befinde sich aber niemand von ihnen mehr in stationärer Behandlung, teilte das Amt mit.

Der Saal und zwei weitere Räume mit ähnlichen Deckenelementen seien umgehend für die Benutzung gesperrt worden, so die Erklärung. Derzeit begutachteten Sachverständige den Schaden.