Tonkabohne als Nachtisch-Kreation entdeckt - Prignitzer Küchenchef auf dem Weg zum Dessertkönig

29.01.17 | 08:40 Uhr

Der Klosterhof in Heiligengrabe gehört zu den fünf Finalisten um das beste Dessert Deutschlands. Küchenchef Sebastian Witt könnte sich zudem eine süße Krone aufsetzen - und einige typische deutsche Dessertmuffel bekehren. Von Britta Streiter

Morgens 9 Uhr herrscht in der Küche des Klosterhofs in Heiligengrabe (Ostprignitz-Ruppin) schon Hochbetrieb. In einer Pfanne schmoren Schweinefilets, daneben brutzeln duftende Kartoffelkräuterplätzchen. Gleich kommt eine Hochzeitsgesellschaft. Dass in wenigen Tagen eine hochkarätige Jury seine Küche in Beschlag nimmt, ist Sebastian Witt nicht anzumerken. Für den 34-Jährigen ist das der Alltag: "Wenn man das, was man macht, mit Liebe und Hingabe tut und jeden Abend glücklich ist, wenn man den Laden abschließt, dann braucht man keine fremden Lorbeeren. Die setzt man sich selbst auf und die Gäste", sagt Witt.



Filmteam nimmt Küche in Beschlag

Gäste waren es auch, die das Klosterhof-Team ganz heimlich bei dem Wettbewerb um das beste Dessert Deutschlands und den Titel "Deutscher Dessertkönig" angemeldet hatten. Für das Lokal auf dem Klostergelände war das eine besondere Herausforderung. Denn mitten im größten Trubel rückte im vergangenen Jahr ein Filmteam unter Aktionsbotschafterin und TV-Moderatorin Ruth Moschner an, um Sebastian Witts Kochkunst genauer unter die Lupe nehmen und vor allem, um die einzigartige Nachspeise vorzukosten. Der Imagefilm über den Klosterhof ist auf der Webseite von "Better Desserts" und auf Youtube zu sehen. Hinter dem Wettbewerb "Better Desserts" stehen der Eishersteller Langnese und der Service-Bund. Mit der Aktion soll dem Nachtisch wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Drei Nominierte stehen bereits fest, der Klosterhof muss sich bislang mit Top-Restaurants aus Baden-Württemberg und dem Sauerland messen. Nun kommt auch erneut die Jury, um sich ein Drei-Gänge-Menü und natürlich das Finalisten-Dessert auftischen zu lassen. "Es ist total schön, dass uns Gäste da angemeldet haben. Wir haben uns sehr gefreut, aber es war schon sehr überraschend," so Klosterhof-Geschäftsführerin und Ehefrau des Küchenchefs, Annett Witt.

Infos im Netz servicebund.de - Wettbewerb Hinter dem Wettbewerb "Better Desserts" stehen der Eishersteller Langnese und der Service-Bund.

hotel-klosterhof-heiligengrabe.de - Klosterhof Website des Hotels und Restaurants in Heiligengrabe.

Ein Traum aus Vanille und Bratapfel

Das Geheimnis des preiswürdigen Nachtischs heißt Tonkabohne: eine Hülsenfrucht aus Südamerika, die vor allem winterliche Aromen wie Bittermandel und Vanille in sich vereint. "Meine Frau und ich haben uns auf der Suche nach neuen Dessert-Kreationen überlegt, was in den Winter passt. Wir haben herumgetüfelt, und so ist die Bratapfel-Tonkabohnenschnitte entstanden. Unten ist ein Biskuit mit Tonkabohne aromatisiert, darauf ist eine Bratapfelcreme, die nächste Schicht eine Tonkabohnencrème und zum Abschluss oben ein Bratapfelgelee. Dazu kommen noch ein Tonkabohneneis und ein Bratapfeleiskonfekt. Wenn man das alles kombiniert, von fluffig bis fest, und ein kaltes Eis daneben, dann sieht das gut aus und riecht fantastisch", schwärmt der gebürtige Schleswig-Holsteiner. Seit neun Jahren führen seine Frau und er das Restaurant und locken mit ihrer kreativen Küchen Besucher von nah und fern an.

So geben sich bei ihm Stiftsdamen aus dem Kloster genauso die Klinke in die Hand, wie der örtliche Sportverein, Handwerker, Banker oder der Bürgermeister. Eine Nachspeise ist für viele Besucher des Klosterhofs mittlerweile ein Muss. Dabei gelten die Deutschen eher als Dessertmuffel. "Vielleicht sind viele Desserts einfach nicht interessant genug, viele verändern nichts und servieren einfach nur ein Eis oder ein Mousse au Chocolat", erklärt sich Sebastian Witt dieses Phänomen. "Wenn man interessante Sachen auf den Tisch bringt, sind die Leute sicher eher bereit, mal was zu probieren."

Zufriedene Gäste sind das wichtigste

Trotz aller Aufmerksamkeit rund um den Dessertwettstreit, bleiben Sebastian und Annett Witt bescheiden: "Na klar wollen die Leute die Bratapfel-Tonkabohnenschnitte sehen und auch probieren, die Nachfrage ist seit dem Wettbewerb riesengroß. Aber das ist nicht das entscheidende. Die Besucher sollen sich bei uns wohlfühlen", so Annett Witt. "Wir haben ein großes Stammpublikum und das ist viel wichtiger, als eine Auszeichnung, die irgendwo hängt". Und der angehende Dessertkönig ergänzt: "Vielleicht hätten wir ja dann anderes Publikum, wenn wir den Titel bekommen. Aber die kommen dann vielleicht ein, zwei Mal und dann nie wieder. Wir wollen gerne die Gäste behalten, die uns in den vergangenen Jahren die Treue gehalten haben".