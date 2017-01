M. Berlin Samstag, 07.01.2017 | 20:09 Uhr

Naja. Besser wäre mehr Personal. Heute ca. 10:30 morgens auf dem Bahnhof der U8 Kottbusser Tor zündet sich direkt neben mir und meinem kleinen Kind jemand einen dicken Joint an. Als ich ihn bitte zum Kiffen rauszugehen kommen er und ein weiterer Mann meiner Bitte nach und entfernen sich. Ein anderer Mann ohne Schuhe, der benebelt wirkt sagt: "Wieso hier rauchen doch alle!" und zeigt auf mehrere Raucher die etwas weiter entfernt stehen. Einige haben Bierflaschen in der Hand und spielen (wie bereits öfter beobachtet) sehr raumnehmend mit einem großen schwarzen unangeleinten Hund. Anschließend fängt er an mich wiederholt zu beleidigen. Wir gehen einige Schritte weiter und zum Glück kommt unsere U-Bahn in 2 Minuten. Der Bahnhof riecht stark nach Rauch. BVG Alltag am Kotti. Kameras bewirken hier soviel wie die Anzeigen "Bitte das Rauchverbot beachten". Zum Vergleich: in den Fast-Food Imbissen direkt am Kotti wird nicht geraucht!