Am Hauptbahnhof ausgebüxt

Eine Mutter von vier Jungen wollte im Berliner Hauptbahnhof nur schnell Tickets kaufen. Als sie sich wieder umdrehte, waren die Kinder verschwunden. Am weitesten kam der drei Jahre alte Sohn - mit einem ICE fuhr er bis nach Leipzig.

Ein drei Jahre alter Junge ist am Montagmittag auf dem Berliner Hauptbahnhof ausgebüxt und dann allein im ICE nach Leipzig gefahren.

Wie die Bundespolizei in Leipzig am Dienstag mitteilte, hatte die Mutter mit ihren vier Jungen im Alter bis sechs Jahre eine Fahrkarte kaufen wollen. Als sie sich am Schalter umdrehte, waren die Jungen allesamt verschwunden. Die völlig aufgelöste Mutter - eine Peruanerin mit italienischem Wohnsitz - habe sich dann bei der Bundespolizei gemeldet, hieß es.