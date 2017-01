Tierpark-Direktor Andreas Knieriem und Eisbärenkurator Florian Sicks, Hörer von radioBERLIN 88,8 , rbb-Vertreter sowie Leser von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier": Gemeinsam bilden sie die Jury, die am Dienstagabend über den Namen für das Eisbärbaby entscheidet. Am Mittwoch will der Tierpark bekannt geben, wie das drei Monate alte Jungtier heißen wird.

In den vergangenen Wochen haben die Medienpartner des Berliner Tierparks tausende Namensvorschläge von ihren Hörern und Lesern gesammelt. In Online-Votings wird darüber abgestimmt, welche Namen die Jury am Dienstag in die engere Auswahl nimmt. Im Voting von radioBERLIN liegt Lasse ganz vorn, gefolgt von Kalle, Bolle, Felle und Lars. Rund 5.000 Vorschläge sind allein der rbb-Hörfunkwelle eingegangen.