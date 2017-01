Die Ersatzbusse sind nach rbb-Informationen auf der gesperrten Strecke vor allem im Berufsverkehr deutlich länger unterwegs. Wie Fahrgäste berichtet, stehen die Busse insbesondere am Nachmittag ab 15 Uhr auf der Müllerstraße - generell eine der am stärksten befahrenen Straßen Berlins - im Stau. Die Fahrzeit für die fünf Stationen beträgt demnach bis zu 45 Minuten.

Bereits vor der Unterbrechung empfahl die BVG, auf die barrierefreie Umfahrung vom S-Bahnhof Tegel mit der S25 zum S-Bahnhof Gesundbrunnen und von dort weiter mit der Ringbahn zum S+U-Bahnhof Wedding auszuweichen. Um eben dem Verkehr in der Müllerstraße zu entgehen.

Die Berliner U-Bahn-Linie 6 (Alt-Tegel - Alt-Mariendorf) ist seit Montag und noch bis zum 30. Januar unterbrochen. Der Bahnhof Seestraße erhält in der Zeit neue Weichen, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) im Vorfeld mitteilten. Der Fahrplan der U-Bahn bleibt unverändert. Lediglich zwischen Wedding und Kurt-Schumacher-Platz verkehren die Ersatzbusse.

Auch Fahrgäste der Berliner U-Bahnlinie 1 müssen sich ab Donnerstag auf Behinderungen am Bahnhof Kottbusser Tor einstellen. Einige der Zugänge werden in den kommenden Monaten zeitweise gesperrt. Zudem kann die Rolltreppe nicht genutzt werden. Der Aufzug bleibt jedoch in Betrieb.

Die BVG saniert an dem Bahnhof unter anderem die Decke der Haupthalle. Die Arbeiten sollen bis Ende Juli dauern.