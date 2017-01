In der Nacht zum Freitag hat es in einem Wohnhaus am Britzer Damm in Berlin-Neukölln gebrannt. Das berichtet die " B.Z." Das Feuer brach im Flur eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Britz aus.

In Berlin-Neukölln hatten Brandstifter in der Nacht zum Sonntag gleich elf Mal Feuer gelegt. "Hauptsächlich gingen Kinderwagen in Treppenhäusern und Müllcontainer auf Hinterhöfen in Flammen auf", sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Die Polizei berichtete am Mittag außerdem von Fußabtretern, die in Brand gesetzt worden waren. In drei Fällen hätten die Flammen bereits auf die Treppen in den Fluren übergegriffen.