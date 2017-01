In einem Hochhaus in Berlin-Gesundbrunnen hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer brach in einer Wohnung im vierten Stock des Gebäudes aus. Der Mieter erlitt Rauchvergiftungen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle bringen.

20 Mieter des Hochhauses brachten sich über das Treppenhaus in Sicherheit. Drei von ihnen erlitten Verletzungen, wie sich bei einer Untersuchung herausstellte. Außerdem wurde ein Feuerwehrmann mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik eingeliefert, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte. Er hatte durch die Hitzeeinwirkung einen Schwächeanfall erlitten.

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Wiesenstraße war während des Feuerwehreinsatzes zwischen Pankstraße und Hochstraße gesperrt.