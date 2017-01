Streckensperrung nach Rauch in Regionalzug RE6

Ein Regionalzug der Linie RE 6 ist am Freitagnachmittag evakuiert worden, weil sich Rauch entwickelt hatte. 87 Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Zug auf Höhe Falkensee (Havelland) angehalten. Er war in Richtung Wittenberge unterwegs.

Die Strecke war zwischen Spandau und Nauen rund drei Stunden gesperrt, Ersatzbusse waren unterwegs. Die ICE-Strecke sei nicht betroffen gewesen, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Nach Angaben eines Bundespolizei-Sprechers hat ein Unbekannter ein Feuer in dem Zug gelöscht. Die Bahn-Sprecherin sagte hingegen, es habe kein Feuer gegeben, sondern nur Rauch. Die Bundespolizei ermittelt. Erste Erkenntnisse deuteten nicht auf Brandstiftung hin, hieß es.