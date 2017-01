Rolf Schroeder Berlin Freitag, 13.01.2017 | 16:03 Uhr

Soviel zum Thema 'Solidaritaet' oder 'Naechstenliebe'. Ist das bei der Mehrheit der Hausbewohner verloren gegangen? Da will jemand mit guten Gruenden und sogar auf auf eigene Kosten einen Aufzug einbauen, der vermutlich auch fuer die Gemeinschaft einen Nutzen hat - und dann verhindert ein Teil dieser "Gemeinschaft" das. Die Begruendung interessiert mich: Wird das Treppenhaus wirklich so eng, dass es nicht mehr als solches nutzbar ist? Oder geht es dabei nur um eventuelle Geraeusche bei Baumassnahmen und Betrieb? Wenn es nur letzteres ist, finde ich das sowohl seitens der Bewohner als auch seitens des Gerichts sehr schwach. Ein Teil in mir wuenscht dann den Verhinderern, dass sie selbst NICHT in die Lage kommen, auf einen Aufzug angewiesen zu sein.