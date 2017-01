Video: Abendschau / rbb|24 | 28.01.2017

Attacke am Gesundbrunnen - 20-Jähriger auf Rolltreppe am U-Bahnhof hinuntergetreten

28.01.17 | 15:43 Uhr

Wieder ein brutaler Angriff an einem Berliner U-Bahnhof: In Gesundbrunnen wurde ein 20-Jähriger mit voller Wucht in den Oberkörper getreten, sodass er die Rolltreppe hinunterstürzte. Ein Begleiter wurde gewürgt. Die Polizei fahndet nach den beiden Tätern.

Zwei Unbekannte haben am Berliner U-Bahnhof Gesundbrunnen drei junge Männer attackiert. Die Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren wollten am Freitagabend mit der Rolltreppe abwärts fahren, um die U8 zu erreichen. Nach Angaben der Männer hörten sie plötzlich ein lautes Schreien, drehten sich um und sahen zwei Männer. Einer der beiden soll sich dann mit beiden Händen auf dem Rolltreppengeländer abgestützt und mit voller Wucht gegen den Oberkörper des 20-Jährigen getreten haben. Daraufhin sei der junge Mann die Rolltreppe hinuntergestürzt.



Danach sollen die beiden Täter den 23-jährigen Begleiter des Mannes angegriffen und ihm gegen den Oberkörper und ins Gesicht getreten haben. Der dritte, 22-jährige Mann soll zudem gewürgt worden sein, bis ihm kurzzeitig die Luft wegblieb. Daraufhin flüchteten die beiden Schläger.



Der 23-Jährige und der 20-Jährige wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und fahndet nach den Unbekannten. Hinweise auf die Täter erhoffen sich die Ermittler von der Auswertung des Videomaterials der Überwachungskameras.

Mehr zum Thema Bei Ankunft am ZOB in Berlin - Polizei nimmt mutmaßlichen U-Bahn-Treter fest Die Berliner Polizei hat am Samstag den 27-jährigen Mann festgenommen, der eine junge Frau am U-Bahnhof Hermannstraße die Treppe hinuntergetreten haben soll. Am Zentralen Omnibusbahnhof holten ihn Zielfahnder aus einem Bus, der aus Frankreich gekommen sein soll.



Zahl der gewalttätigen Übergriffe insgesamt gesunken

Insgesamt sei die Zahl der gewalttätigen Übergriffe in Berliner U-Bahnhöfen in den vergangenen Jahren leicht gesunken, sagte die BVG-Sprecherin Petra Reetz am Samstag auf Anfrage von rbb|24 - im Gegensatz zur Zahl der Taschendiebstähle. Das zeigt der aktuelle Sicherheitsbericht von 2015. "Unser Geschäftsjahr endet im März, erst dann haben wir aktuellere Angaben. Aber auch die Zahlen für 2016 deuten in diese Richtung", sagte Reetz. Es scheine bei immer mehr Leuten im Kopf angekommen zu sein, "dass da überall Kameras hängen." Täter, die impulsiv und beispielsweise im Rausch Opfer angriffen, dächten über diese Kameraaufnahmen allerdings offensichtlich nicht nach. Danach sieht es auch im Fall der beiden Angreifer vom U-Bahnhof Gesundbrunnen aus.

Tat erinnert an Angriff an der Hermannstraße

Zuletzt hatte eine brutale Tat am U-Bahnhof Hermannstraße bundesweit Aufsehen erregt: Im Oktober hatte ein Mann eine junge Frau auf der Treppe des U-Bahnhofs in Neukölln unvermittelt in den Rücken getreten. Die ahnungslose 26-Jährige stürzte und brach sich einen Arm. Erst nach Veröffentlichung eines Videos aus einer Überwachungskamera, mehrere Wochen nach der Tat, ermittelte die Polizei zunächst einen Begleiter. Dadurch konnte sie den Hauptverdächtigen schließlich identifizieren und später verhaften. Inzwischen sitzt er in der JVA Moabit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor. Falls er diesbezüglich verurteilt wird, drohen ihm zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft. Die Tat hatte eine Debatte über die Frage ausgelöst, ob in Zukunft schneller öffentlich gefahndet werden solle.