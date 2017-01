Gina-Lisa Lohfink will in Berufung gehen

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hat Gina-Lisa Lohfink am Montag eine Niederlage einstecken müssen: Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verurteilte das Model wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro. Sie hatte zwei Männern vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Jetzt will Lohfink in Berufung gehen.