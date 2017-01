Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstag für den Nordosten Brandenburgs gebietsweise vor Glätte gewarnt.

Besonders in der Uckermark muss mit rutschigen Straßen gerechnet werden. Schneeregen und überfrierende Nässe drohen ebenso im Barmin. In den kommenden Stunden erwarten die Meteorologen zudem auch in der Prignitz und im Ruppiner Land Behinderungen.