Der Winter wird unangenehm. Statt mit dicken Schneeflocken muss vielerorts in der Region in der Nacht auf Dienstag mit Glatteis gerechnet werden. Ab Mittwoch wird das Wetter dann aus anderen Gründen ungemütlich.

In der Nacht zu Dienstag kann es überall in Berlin und Brandenburg Glatteis geben. Aus Nordwesten kommend, ziehen dichte Wolke heran. Zuerst muss in der Prignitz mit Regen und Schneeregen gerechnet werden. In der zweiten Nachthälfte kann es dann von Berlin bis zur Lausitz Niederschläge geben. Die Temperaturen bewegen sich im Frostbereich und können bis auf minus drei Grad sinken. Mancherorts besteht die Möglichkeit, dass die Niederschläge als Schnee vom Himmel fallen.

Auf Anfrage von rbb|24 heißt es vom Wetterdienst MeteoGroup, dass bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich sind. Lange bleibt der Schnee allerdings nicht liegen. Dafür seien die Böden noch zu warm. Dort, wo Schnee fällt, bestehe die Gefahr, dass er antaut und im Verlauf der Nacht gefriert. Aufgrund der frostigen Temperaturen ist Glatteis auch dort möglich, wo es Regen oder Schneeregen gibt.