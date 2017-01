Brunnenbohrung mit Folgen - Wenn der Bach im eigenen Keller plätschert

Seit 2015 bekommt Familie Quass im brandenburgischen Gollmitz in ihrem Keller nasse Füsse. Schuld ist eine missglückte Brunnenbohrung auf dem Nachbargrundstück. Das Wasser läuft immer noch, doch nun zeichnet sich vielleicht eine Lösung ab. Von Katja Geulen

Eine missglückte Brunnenbohrung im Sommer 2015 war schuld: Der Bohrer traf eine Wasserader, der Auftraggeber ließ die Fontäne mit Beton verstopfen und dann nahm das Unglück im wahrsten Sinne seinen Lauf. Das Wasser suchte sich seinen Weg über das Nachbargrundstück, die Terrasse und durch den Keller von Familie Quass, dann über die Straße und endlich in den Bach von Gollmitz.

Erika Quass und ihr Sohn Peter sind mit den Nerven am Ende

Kein Wellnessfeeling durch Wasserplätschern

Erika Quass hatte zwei Wünsche zum neuen Jahr: Gesundheit und "dass sich endlich etwas tut mit dem Wasser". Denn ein gleichmäßiges Wasser-Plätschern kann vielleicht in der Saunalandschaft für Entspannung und Wellness-Ambiente sorgen. Für die 86-jährige Rentnerin ist es allerdings zutiefst beunruhigend. Schon seit anderthalb Jahren fließt ein mittlerer Bach durch den Keller ihres Einfamilienhauses in Gollmitz. Wenn sie abends in ihrem Wohnzimmer sitzt, hört sie es plätschern. Im Keller war sie seit dem Juni 2015 nicht mehr – ihr Sohn Peter dafür umso öfter.

Der tägliche Gang in den Keller

Mit dem Wasser steigt die Wut

Alle zwei Tage watet er durch das knöcheltiefe Wasser, um den Abfluss von rostigem Schlamm zu befreien, damit der Pegel nicht weiter ansteigt. Es sei einerseits schon Routine geworden. Andererseits steige mit dem Wasser täglich auch die Wut, dass sich in all den Monaten absolut nichts geändert habe. Er zeigt von der Treppe aus, wo das Wasser hineinströmt: "Dort kommt es aus der Wand, dann fließt es durch den ersten Kellerraum in diesen hier, wo der Heizkessel steht und dort hinten wieder raus oder eben durch den Abfluss." Die Feuchtigkeit an den Wänden zieht fast zwei Meter hoch.



Sohn und Mutter sind inzwischen völlig fertig mit den Nerven, denn "wir sind ja nun wirklich völlig unschuldig", betont Erika Quass.

Dem Wasserfall folgte ein bürokratisches Hin-und-her

Der Nachbar hatte einen Baubetrieb beauftragt, auf dem Grundstück zu bohren, ohne das Vorhaben bei der Kreisverwaltung vorher ordnungsgemäß anzumelden. "Auf unseren Karten hätten wir gesehen, dass es ein artesisches Gebiet ist und dass da nur Spezialfirmen Brunnen bauen dürfen", erklärt Jörg Schubert, der Leiter des zuständigen Umweltamts. Ein Arteser ist eine Art unter Druck stehende Wasserader. Doch der Auftraggeber hatte nicht nachgefragt.



Hätte man sofort die richtigen Maßnahmen ergriffen, wären die meisten Schäden vermeidbar gewesen, so Schubert. Doch der Versuch, das Bohrloch einfach mit einer LKW-Ladung Beton zu verstopfen, machte alles noch schlimmer. Es folgte ein bürokratisches Hin und Her. Zunächst gab es Unklarheiten über die Schuldfrage und die Zuständigkeiten der Versicherungen, dann verlangte die Kreisverwaltung weitere geologische Gutachten. Vorübergehend wurde die Straße gesperrt und Erika Quass und mehrere Nachbarfamilien mussten ihre Wohnungen sogar mehrere Monate ganz verlassen, bis geklärt war, ob die Häuser noch standfest sind. Auf eigenen Kosten hatte sie sich zwischenzeitlich im örtlichen Altersheim einquartiert. Nun ist sie seit drei Monaten wieder zu Hause. Für den Pflegedienst hat ihr Sohn eine Holzbrücke über die unterspülte Einfahrt gebaut. Die Müllabfuhr kam nicht mehr, denn die Straße war für LKW nicht mehr zugelassen. "Das Haus haben mein Mann, mein Schwager und ich 1948 selbst gebaut, ich kenne das Haus, aber so was hab ich in all den Jahren nie erlebt", so Quass. Sie fühlt sich von den zuständigen Stellen einfach nur im Stich gelassen.

Der feuchte Keller

Zielführender Projektplan vorgelegt

Doch nun, nach mehr als 18 Monaten, zeichnet sich eine Lösung ab, erklärt Amtsleiter Jörg Schubert. Die Versicherung hat Ende Dezember 2016 einen Projektplan vorlegt, "der zielführend sein könnte". Dazu muss eine rund acht Meter tiefe Grube um das verpatze Bohrloch gegraben und mit Spundwänden gesichert werden. Dann werden Betonringe im Boden verankert und übereinander geschichtet und oben verschließt eine Art Hochdruck-Deckel diese Glocke. Nur ein Abflussrohr soll dann das Wasser noch zum nahen Bach, der Strom heißt, ableiten. Der Bau soll noch vor dem Frühling beginnen und kostet mehrere hunderttausend Euro. Zwei Jahre nach der missglückten Bohrung wäre dann das wild gewordene Wasser endlich wieder eingefangen. Wenn es tatsächlich funktioniert, dann dauert es dennoch weitere Jahre, bis die Bodenschichten, die Straße, der Garten und vor allem die Mauern wieder richtig trocken sind.

Vielleicht wird der Bach bald gestoppt

Sohn Peter zieht zurück ins Elternhaus

Mitte Februar sollen die Vorabeiten für den Bau passieren: Elektro-, Wasser- und Telefonleitungen müssen zunächst umgelegt werden. Erika Quass glaubt nicht mehr so recht daran, dass sie noch ein Ende dieses Albtraums erlebt. Ihr Sohn Peter, selbst Bauunternehmer, hat inzwischen seine Firma aufgegeben, nachdem er sein Büro im Haus seiner Mutter nicht mehr nutzen und laufende Aufträge wegen der Folgen des Wasserschadens nicht mehr fristgemäß erfüllen konnte. Nun zieht er wieder in sein Elternhaus, schon um das Mauerwerk immer unter Kontrolle zu haben. "Ich fürchte, die Schäden werden erst sichtbar, wenn das Wasser irgendwann mal nicht mehr läuft. Dann macht es sich erst bemerkbar, ob es Ausspülungen unter dem Fundament gibt. Im schlimmsten Fall müssten wir den ganzen Keller zuschütten und für die Heizung außen einen Anbau machen."



Um sämtliche finanziellen Einbußen, die Schäden und die zusätzlichen Ausgaben von den Versicherungen zurück zu bekommen, hat er sich einen Anwalt genommen.