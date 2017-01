Die Grippe-Viren greifen in diesem Winter einige Wochen früher um sich als in den vergangenen Jahren. Das hat das Robert-Koch-Institut in Berlin mitgeteilt. Der Infektions-Epidemiologe des Instituts, Dr. Udo Buchholz, sagte dem rbb am Montag, bisher habe sich nur etwa ein Fünftel der Bevölkerung gegen Grippe impfen lassen.

Es seien in den letzten Jahren leider immer weniger geworden, die sich impfen ließen, so Buchholz. "Insbesondere macht uns Sorgen, dass die Impfrate in der älteren Bevölkerung so stark abgesunken ist – nur noch auf etwa 30 Prozent." Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehle 75 Prozent. Der Impfstoff sei zwar nur ein relativer Schutz. Es gehe aber darum, "dass man nicht das Vollbild der Grippe entwickelt", mahnte Buchholz im rbb-Inforadio. Gerade ältere Menschen könnten daran sterben. Es sei jetzt noch nicht zu spät, aber höchste Zeit sich noch impfen zu lassen.