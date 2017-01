Diese Situation kann potenziell lebensgefährlich sein. So berichtete eine Mutter am Donnerstag in der rbb-Abendschau, sie haben wegen eines Atemstillstands ihrer 18 Monate alten Tochter einen Notarzt gerufen - in der Einsatzzentrale sei ihr aber gesagt worden, dass der erst in 40 Minuten bei ihr in Mahlsdorf am Berliner Stadtrand sein könne. Es stehe nur ein Notarztfahrzeug zur Verfügung, das aus Tempelhof komme. Grund sei eine sehr hohe Auslastung der Notarztfahrzeuge in der Stadt gewesen, erklärte die Berliner Feuerwehr später gegenüber dem rbb.



Ein Rettungswagen, der schnell am Einsatzort war, brachte das Kind schließlich vorschriftswidrig ohne Notarzt zur Kinderklinik nach Lichtenberg. Das sei nur möglich gewesen, sagte die Mutter, weil sie selbst Ärztin und im Rettungsdienst im Einsatz ist. Sie zeigte sich überzeugt, dass das Kind ohne diese Maßnahme gestorben wäre.

Auch andere Mitarbeiter des Rettungdienstes berichteten nach der Sendung auf der Facebook-Seite der Abendschau etwa, dass sie regelmäßig Anfahrten zum Einsatzort von mehr als 30 Minuten hätten. Das liege zum einen daran, dass der Notruf vermehrt angerufen werde. Dazu komme der jahrelange Sparkurs des Senats.