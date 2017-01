In Potsdam ist am Freitagnachmittag in der Nähe des Landtagsgebäudes ein herrenloser Koffer entdeckt worden.



Wie eine rbb-Reporterin berichtet, steht der Koffer in der Nähe des Fortuna-Portals. Der Alte Markt ist teilweise abgesperrt, zu größeren Behinderungen kommt es nicht. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzwagen und einem Suchhund vor Ort.



Der Einsatz dauert an.