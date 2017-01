Michael Berlin Montag, 30.01.2017 | 19:26 Uhr

Was will uns der grüne Dassel damit sagen?! "Uns ist aber bewusst, dass diese Angebote nicht reichen, um das Wohlstandsgefälle in Europa auszugleichen" Wir bauen lieber Luxushochhäuser am Alex ab 10.000 EURO pro Quadratmeter, damit die Reichen aus aller Welt noch eine Fünftwohnung in zentraler Lage in Berlin haben.