Zwei maskierte Männer haben am hellichten Tag in Berlin-Wilmersdorf einen Juwelier und dessen Tochter vor dem Geschäft des 53-Jährigen beraubt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatten die Täter die beiden offenbar abgepasst, als sie am Montagvormittag aus dem Auto stiegen. Mit vorgehaltenen Pistolen forderten sie Schmuck.

Der Juwelier übergab seine hochwertige Armbanduhr und eine Tasche, die allerdings nur persönliche Gegenstände enthielt. Als ein Nachbar sowie mehrere Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, ergriffen die Täter die Flucht. Sie stiegen in einen blauen VW und fuhren über die Emser Straße davon. Der Juwelier und seine Tochter blieben unverletzt.