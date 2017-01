Übersicht aller Fälle in der Region - Fast täglich gibt es neue Vogelgrippe-Infizierungen

31.01.17 | 14:37 Uhr

Das Vogelgrippevirus H5N8 breitet sich weiter in Brandenburg aus. Am Dienstag hat der Tierpark Kunsterspring bei Neuruppin einen Ausbruch gemeldet, ein Tag nach einem weiteren Möwenfund bei Stahnsdorf. Ein Überblick über die Fälle seit dem Ausbruch im Dezember.

In Brandenburg breitet sich die Vogelgrippe immer weiter aus. Bereits ein zweiter Tierpark hat den Ausbruch von H5N8 gemeldet: Bei zwei Hühnern in Kunsterspring (Ostprignitz-Ruppin) sei das Virus nachgewiesen worden, sagte am Dienstag ein Sprecher des Brandenburger Verbraucherschutzministeriums und bestätigte entsprechende Medienberichte. 90 Enten und Hühner wurden getötet, der Tierpark für den Besucherverkehr geschlossen.



Zuvor hatte der Cottbuser Tierpark fünf H5N8-Fälle gemeldet. Auch drei Geflügelzuchtbetriebe in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland), Alt Zauche (Dahme-Spreewald) und Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) waren bereits in diesem Monat vom Ausbruch der Vogelgrippe betroffen. Insgesamt mussten 86.000 Tiere getötet werden. "Wir befinden uns aktuell in einer angespannten Situation", erklärte Ministeriumssprecher Uwe Krink am Dienstag.



Vogelgrippefälle in Berlin und Brandenburg

Start der Epidemie in Berlin

Die Ausbreitung der Vogelgrippe in der Region Berlin-Brandenburg begann mit einem toten Schwan im Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg am 18. November 2016. Es folgten weitere infizierte Wildvögel in Berlin. Brandenburg erreichte der erste Fall sieben Tage später mit einer toten Möwe in Potsdam-Mittelmark. In ganz Brandenburg gilt seit Dezember eine Stallpflicht für jegliches Geflügel, um den Ort des jeweiligen Vorfalls wird ein drei Kilometer umfassender Sperrbezirk und ein zehn Kilometer umfassender Beobachtungsraum eingerichtet. Auch in Berlin waren Sperrbezirke ernannt worden, davon sind zwei in Treptow-Köpenick und Charlottenburg-Wilmersdrof noch aktuell. Die Sperrkreise werden jeweils 21 Tage aufrechterhalten.

Ansteckung trotz Stallpflicht

In Brandenburg werde nun akribisch geprüft, wie sich Tiere trotz Stallpflicht mit dem hochansteckenden Erreger anstecken konnten. "Dies umfasst alle möglichen Übertragungswege wie zum Beispiel über Menschen, Fahrzeuge, Fleisch, Eier, Futtermittel, Einstreu und alle sonstigen Gegenstände, mit denen das Influenzavirus in den Tierbestand eingeschleppt worden sein kann", sagte Ministeriumssprecher Krink. In der vergangenen Woche hatte der Naturschutzbund kritisiert, dass oft nur einseitig der Kontakt zu Wildvögeln als Ursache vermutet werde. Das Friedrich-Löffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) schreibt auf seiner Website, es gebe derzeit unter wilden Wasservogelarten eine H5N8-Epidemie, "bei der anhand der Totfunde nur die Spitze des Eisbergs erkennbar ist". In Deutschland sei es bisher in 36 Geflügelhaltungen und sechs Zoos beziehungsweise Tierparks zu Vogelgrippe-Ausbrüchen gekommen. Aufgrund der aktuellen Verbreitung von H5N8 bei Wildvögeln in 23 europäischen Staaten und in derzeit 15 betroffenen Bundesländern Deutschlands sei weiter von einem hohen Eintragsrisiko in Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände auszugehen.