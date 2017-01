Im Cottbuser Stadtteil Kiekebusch geht die Angst um. Seit die Deutsche Bahn vor sechs Jahren einen neuen Funkmast gebaut hat, sind 20 Einwohner, die in unmittelbarer Nähe wohnen, an Krebs erkrankt. Ist der Funkmast schuld? Von Daniel Jorewitz

Der Funkturm in Kiekebusch, einem Ortsteil von Cottbus, steht seit sechs Jahren an der Kahrener Straße unweit der Bahnstrecke. Er gibt ein ruhiges, entspanntes Bild direkt am Waldrand ab. Doch der Schein trügt. Mehr und mehr Krebserkrankungen versetzen die Bewohner Kiekebuschs in Angst und Schrecken. "Zwei Jahre lang passierte eigentlich gar nichts in Kiekebusch. Aber dann begannen auf einmal Krebserkrankungen. In unserer Straße sind seit 2012 alle Nachbarn von mir an Krebs gestorben. Auch mein Sohn ist an Krebs gestorben", berichtet Peter Jurke aus Kiekebusch.

Ist es purer Zufall oder sind wirklich die Funkstrahlen die Ursache? Die Stadt Cottbus hat die zuständige Bundesnetzagentur beauftragt, so genannte Langzeitmessungen an dem Funkturm durchführen zu lassen. "Nach unseren Informationen wird noch ein Standort für diese Messanlage gesucht. Der braucht diverse Voraussetzungen. Da ist unter anderem von einem Flachdach die Rede. Und das muss ja auch in dieser Ecke dort geschehen. Das ist im Moment die vordringlichste Aufgabe, um möglichst zügig zu diesen Messungen zu kommen", sagt Stadtsprecher Jan Glossmann.