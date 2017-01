Im Prozess um das illegale Autorennen über den Ku'damm im Februar 2016 hat am Donnerstag eine Schweizer Verkehrspsychologin ausgesagt. Die Expertin gab während der Befragung ein erschreckendes Bild über einen der Angeklagten wider. Von Ulf Morling

"Ich finde die Tat extrem krass. Sie macht einen ratlos", sagt die Schweizer Verkehrspsychologin Jaqueline Bächli-Biétry am Donnerstag im Moabiter Gerichtssaal. Kaum ein notorischer Verkehrsrowdy kommt in der Schweiz an der 57-Jährigen vorbei: Sie begutachtet seit über 20 Jahren meist junge Männer, die mit ihren getunten Autos durch Schweizer Innenstädte rasen und dabei Menschen töten oder schwer verletzen. Die Fachpsychologin für Verkehrspsychologie nimmt kein Blatt vor den Mund. Bei Wiederholungstätern sagt sie im Einzelfall schon einmal "solche Leute muss man wegsperren".