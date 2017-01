Man kennt ihn in der Uckermark: Der libanesische Landarzt Amin Ballouz kam vor 40 Jahren als Flüchtling und hilft heute selbst Flüchtlingen in Schwedt. Nun wurde er Ziel eines Angriffs. Ob ein fremdenfeindliches Motiv vorliegt, wird geprüft.

Das Haus des libanesischen Landarztes Amin Ballouz in Angermünde (Uckermark) ist am Wochenende angegriffen worden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage dem rbb. Demnach wurde in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Frauenhagen ein Stein mit aufgemaltem Hakenkreuz durch ein Hausfenster geworfen. Zudem wurden die Reifen mehrerer Autos zerstochen.

Der Arzt ist in der Uckermark bekannt und gilt bei vielen Patienten und Nachbarn als beliebt. In Pinnow und Schwedt betreibt er Hausarztpraxen. Außerdem fährt er mit seinem Auto die Dörfer der Umgebung ab, um Hausbesuche zu machen.

"Sollte es wirklich fremdenfeindliches Handeln sein, muss ich das entschieden verurteilen. Das Hakenkreuz macht sehr nachdenklich", sagte Gerhard Scholze, der Ortsbürgermeister von Frauenhagen, am Montag dem rbb.

Ballouz' Lebensgeschichte könnte kaum aktueller sein: Er floh als 17-Jähriger vor dem Bürgerkrieg im Libanon in die DDR. Nach weiteren Stationen England und Schottland zog es den heute 58-Jährigen zurück nach Deutschland - in die Uckermark. Dort arbeitet er seit sechs Jahren als Landarzt und engagiert sich außerdem für Flüchtlinge in Schwedt. Im vergangenen Oktober hatte Ballouz dem Deutschlandradio Kultur in einem Interview gesagt, er sei in Deutschland nie wegen seiner Herkunft angefeindet worden: "Ich bin voll akzeptiert, die haben mich gerne, ich habe die auch gerne. Ich fühle mich in meiner Heimat - und das ist meine Heimat - sehr wohl."