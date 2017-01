Der frühere Berliner Piratenpolitiker Christopher Lauer hat die Kölner Polizei wegen deren Bezeichnung "Nafris" für Menschen aus Nordafrika scharf kritisiert. "Ich halte diesen Begriff für in hohem Maße entmenschlichend", sagte Lauer, der Piraten-Vorsitzender in Berlin war und zur SPD übertrat, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kölner Polizei verwende die Abkürzung eigentlich intern für Straftäter aus Nordafrika. "Wenn die nun in der Silvesternacht hunderte Menschen so bezeichnen, ist das eine pauschale Verurteilung einer ganzen Bevölkerungsgruppe nur nach dem Aussehen."