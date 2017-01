'Little Big City' zeigt Berlin im Miniaturformat

Im Sockelgebäude unter dem Fernsehturm tut sich was. Es laufen die Bauarbeiten für die neue Berlin-Attraktion: "Little Big City" wird die Hauptstadt im Miniaturformat abbilden – vergleichbar mit einer Modelleisenbahn, nur im Maßstab 1:24 etwas größer. Am Dienstag haben die Initiatoren von der Merlin Entertainments Group Teile der Miniaturstadt in Mitte präsentiert.

Albert Einstein auf dem Fahrrad, Marlene Dietrich auf der Bühne oder der Alte Fritz auf seinen Stock gestützt - auf 1.500 Quadratmetern können Besucher künftig durch sieben interaktiv und in teils in 3D gestalteten Epochen laufen - vom Mittelalter bis zum Fall der Mauer. 5.000 Miniatur-Berliner werden die Modelle beleben. Darunter sind neben den historischen Persönlichkeiten auch Figuren von Zeitzeugen wie ehemaligen DDR-Fluchthelfern. So wie Karl-Heinz Richter und Burkhart Veigel. Beide flohen einst aus der DDR und sind als Figuren Teil der Ausstellung geworden. Das Schicksal der Zeitzeugen soll außerdem durch Begleithefte und Texttafeln ergänzt werden.

Das Ausstellungskonzept von "Little Big City" in Berlin sei weltweit das erste dieser Art, sagt Managerin Anja Nitsch. "Der Besucher kann wirklich direkt durch die Epochen hindurchlaufen", so Nitsch im rbb.

Zu der Merlin Entertainments Group gehören in Berlin Madame Tussauds, Aquadom Sea Life, Legoland, Discovery Centre und Berlin Dungeon.