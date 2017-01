Vor allem die reichlich lückenhafte Wiedergabe der nun hochgekochten Debatte um den Anschlags-Lkw stört den Journalisten Friedrich Küppersbusch. Er ist in seinem Radioeins-Kommentar ausgesprochen überrascht, dass da plötzlich der Präsident der "Stiftung Haus der Geschichte", Hans Walter Hütter, am Pranger steht. Und Küppersbusch rekonstruiert, wie diese Nachricht zustande kam: Nicht Hütter hatte die Idee, sondern ein eifriger Reporter:

Und da hat er dann gesagt: "Dazu ist es noch zu früh. Wir haben ja ganz andere Exponate, zum Hintergrund der geschichtlichen Einordnung, ob das jetzt ein Wasserwerfer oder ein Teil von DDR-Grenzabfertigungsanlagen ist oder ob es Trümmer von 9/11 sind oder ob es Devotionalien oder Asservate aus der Zeit der RAF-Terrors sind. Das haben wir hier, da ordnen wir in den Kontext ein, und das machen wir auch erst dann, wenn klar ist, es handelt sich um ein geschichtliches Ereignis von Größe."

Der Mann ist im Status fortgeschrittener Unschuld. Das einzige, was mich an der Nummer aufregen kann, ist tatsächlich der Punkt: Wer hat diese Idee eigentlich auf die Welt gebracht?



Und ich lese im Tagesspiegel: "Neuigkeiten aus der Abteilung 'Rad ab!': Opfer liegen noch im Krankenhaus..., die Angehörigen trauern noch um die Toten... - da redet der Präsident des Museums schon darüber, sich den Terrorlaster als Ausstellungsstück zu sichern, bevor es jemand anderes tut.... " - Diese Kommentierung kann man in Zellophan laminieren und in die Vitrine Lügenpresse stellen.