Das Bonner Haus der Geschichte erwägt, Teile des Lastwagens in seine Sammlung aufzunehmen, mit dem der Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz verübt worden ist. Es sei aber noch zu früh, um darüber abschließend zu entscheiden, sagte der Präsident der zuständigen Stiftung, Hans Walter Hütter, in Bonn. Man brauche auch zeitlichen Abstand, um die richtige Auswahl treffen zu können. Der ganze Lastwagen wäre wohl auch zu groß. "Eher müsste man an ein bestimmtes Teil denken. Wir zeigen in Bonn zum Beispiel die Tür eines Bundeswehr-Fahrzeugs, das in Afghanistan beschossen wurde."