Die Polizei in Berlin sucht mit einem Phantombild nach zwei brutalen Dieben: Die beiden Täter wollten einem Mann am 18. Oktober des vergangenen Jahres im S-Bahnhof Beusselstraße in Berlin-Mitte s einen Geldbeutel stehlen. Als das Opfer dies bemerkte, stießen sie ihn die Treppenstufen hinab. Der Mann stürzte auf sein Gesicht, erlitt schwere Verletzungen und verlor das Bewusstsein.

Die Bundespolizeidirektion Berlin sucht nun nach einem 30 bis 35 Jahren alten Mann, von dem sie das Phantombild veröffentlicht hat [Link zur Bundespolizei]. Demnach ist er 1,60 bis 1,70 Meter groß und untersetzt, hat ein rundes Gesicht mit dünnem Kotelettenbart, sehr buschige Augenbrauen und dunkelbraune kurze Haare. Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen.

Ein ähnlicher Fall in einem Berliner U-Bahnhof hatte Ende 2016 für bundesweites Aufsehen gesorgt. Dabei wurde eine junge Frau ohne erkennbaren Grund von einem Mann in den Rücken getreten und stürzte ebenfalls eine Treppe hinunter. Der mutmaßliche Täter konnte nach der Veröffentlichung eines Videos aus einer Überwachungskamera festgenommen werden und sitzt seither in Untersuchungshaft.