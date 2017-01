Ein 34-Jähriger hat am Bahnhof des Flughafens Schönefeld eine Passantin begrapscht, geschlagen und bespuckt. Nach einer Nacht im Gewahrsam verurteilte ihn das Amtsgericht Königs Wusterhausen in einem beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.250 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.



Am Montag habe der Mann eine 29-jährige Berlinerin auf der Treppe des Bahnhofs zunächst angestarrt und dann am Oberkörper begrapscht, so die Polizei. Als die Frau ihn zurückwies, habe er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sie angespuckt. Zwei Zeuginnen riefen die Polizei, die den 34-Jährigen wenig später an einem anderen Bahnsteig festnahm.