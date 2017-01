Messer-Angriff auf Geburtstagsfeier in Berlin-Marzahn

Ein 22-Jähriger hat auf einer Geburtstagsfeier in Berlin-Marzahn einen Mann schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging der Angreifer kurz nach Mitternacht mit einem Messer auf den 28-Jährigen los und verletzte ihn schwer an Hals und Schulter. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

Zuvor war der Angreifer auf der Feier laut Zeugenberichten gegenüber zwei Frauen aggressiv geworden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Messerstecher am Tatort fest, brachte ihn wegen einer Handverletzung zunächst ins Krankenhaus und anschließend zur Kriminalpolizei.