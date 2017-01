Audio: Inforadio | 23.01.2017 | Maren Schibilsky

TU Berlin testet Filtersysteme - Wenn winzige Plastikteilchen über den Gully im Gewässer landen

23.01.17 | 15:59 Uhr

In den Meeren reichert sich immer mehr Plastik an. Ein Großteil davon sind kleinste Teilchen. In vielen Großstädten gelangt Reifenabrieb oder Straßenmarkierung über den Abfluss in die Kanalisation und von dort in Gewässer. Berliner Forscher testen jetzt Filtersysteme. Von Maren Schibilsky



Wenn es draußen heftig gewittert und wie aus Eimern schüttet, dann wird die größte Menge an Straßendreck in die 190.000 Gullys der Stadt Berlin gespült. Blätter, Öl, Bremsstaub, aber auch große Mengen an Mikroplastik. Reifenabrieb macht dabei den Löwenanteil aus, meint Daniel Venghaus vom Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft an der TU Berlin. "In Deutschland geht man davon aus, dass ungefähr 111.000 Tonnen Reifenabrieb auf den Straßen verbleiben und vermutlich mit dem Regenwasser in die Kanalisation gespült werden", sagt Daniel Venghaus. Neben Gummi und Polymeranteile kommen dazu Reste von Straßenmarkierungen und verwitterter Plastikmüll.

Teltowkanal in Berlin

Plastikteilchen weniger als fünf Milimeter klein

Im innerstädtischen Bereich wird das Regenwasser als Mischwasser in die entsprechenden Klärwerke geleitet, so Venghaus. "Dort wird das Mikroplastik größtenteils im Klärschlamm gebunden. In den Außenbezirken Berlins wird das Regenwasser über das sogenannte Trennsystem entwässert. Und hier erfährt ein Großteil des Regenwassers keinerlei Behandlung", erklärt der Forscher weiter. Das heißt, es landet mit all der Mikroplastik im Teltowkanal, im Landwehrkanal oder in der Spree. Wie viele der weniger als fünf Millimeter kleinen Plastikteilchen mit jedem Kubikmeter Wasser dann Richtung Meer fließen, weiß keiner so genau.

Filtergranulat patentrechtlich geschützt

In der großen Versuchshalle der TU Berlin in der Gustav-Meyer-Allee im Bezirk Mitte testen die Forscher seit Oktober zwei Filtersysteme, die erstmals Mikroplastik im Straßenabfluss zurückhalten sollen. Umwelttechniker Bastian Batilla führt die Versuche durch. "Dabei handelt es sich um einen zylinderförmigen Filter, der außen mit einem Edelstahlsieb versehen ist und ein mineralisches Filtermaterial enthält, mit dem auch speziell unsere Mikroplastikpartikel zurück gehalten werden sollen", so Bastian Batilla. "Dann haben wir noch ein zweites System. Das ist nicht zum Nachrüsten, sondern ein komplettes Schachtsystem, in dem in der Mitte ein Filter eingelassen ist, mit einem Filtergranulat. Auch dort gibt es den Effekt, die Mikroplastikstoffe heraus zu filtern." Das eingesetzte Filtergranulat ist patentrechtlich geschützt. Deshalb geben die Hersteller die Inhaltsstoffe nicht preis.

Erste Tests in der Clayallee

In einen 2,50 Meter tiefen Abflussschacht aus durchsichtigem PVC werden beide Filtersysteme eingehängt. Bastian Batilla simuliert am Versuchsstand verschieden starke Regenereignisse. Vom Nieselregen bis zum Starkregen ist alles dabei. Das Wasser wird auf dem Weg zu den Filtern mit Mikroplastik aus Polystyrol angereichert. In Konzentrationen, wie sie auch in der Realität vorkommen könnten – meint Daniel Venghaus. "Die ersten Versuche mit den beiden Filtersystemen waren sehr vielversprechend. Gerade grobe Partikel wurden sehr gut zurück gehalten. Die feineren Partikel, die Tests dazu laufen gerade, aber auch hier lässt sich vermuten, dass wir einen nennenswerten Rückhalt bekommen werden", so Venghaus. Bis zu 95 Prozent Mikroplastik möchte Daniel Venghaus mit beiden Filtersystemen zurückhalten. Im Frühjahr werden sie im Straßenabfluss der Berliner Clayallee getestet. Ziel ist es, einmal deutschlandweit alle Gullys damit auszurüsten, damit weniger Mikroplastik in unsere Gewässer gelangt.